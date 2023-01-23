『キャプテンスタッグ ビジネスバッグ P1680D 縦型3way B5PC対応 12210001 BK【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 08時 23分に出品され03月26日 08時 23分に終了予定です。即決価格は7,727円に設定されています。現在664件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

キャプテンスタッグ ビジネスバッグ P1680D 縦型3way B5PC対応 12210001 BK



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 9.60 cm

横幅 : 38.00 cm

奥行 : 46.00 cm

重量 : 1.62 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ キャプテンスタッグ

ビジネスバッグ

P1680D

縦型3way

B5PC対応

12210001

BK