『キャプテンスタッグ ビジネスバッグ P1680D 縦型3way B5PC対応 12210001 BK【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 08時 23分に出品され03月26日 08時 23分に終了予定です。即決価格は7,727円に設定されています。現在664件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャプテンスタッグ ビジネスバッグ P1680D 縦型3way B5PC対応 12210001 BK
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 9.60 cm
横幅 : 38.00 cm
奥行 : 46.00 cm
重量 : 1.62 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7727円
664 入札履歴
終了
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