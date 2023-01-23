『ウルティマ トーキョー クラッチバッグ 本革 A4 ポーチ ライル No.77824 メンズ ネイビー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 04時 05分に出品され04月24日 04時 05分に終了予定です。即決価格は7,718円に設定されています。現在657件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ウルティマ トーキョー クラッチバッグ 本革 A4 ポーチ ライル No.77824 メンズ ネイビー



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 25.39 cm

奥行 : 37.79 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ウルティマ

トーキョー

クラッチバッグ

本革

A4

ポーチ

ライル

No.77824

メンズ

ネイビー