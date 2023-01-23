『【ポイント15倍】日平機器 ブレーキフルード補給器 LB-304【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 06時 10分に出品され03月06日 06時 10分に終了予定です。即決価格は7,715円に設定されています。現在97件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 《仕様》

全長：310mm x 98mm

タンク容量：1L

質量：460g



《特長》

マスターシリンダータンクに固定し、ブレーキフルードの補給に。

ストップバルブ付で取り外し時の漏れを軽減出来ます。

カテゴリ 車、バイク、自転車

自動車

車用工具、修理、ガレージ用品 タグ 【ポイント15倍】日平機器

ブレーキフルード補給器

LB-304