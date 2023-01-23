『【ポイント15倍】日平機器 ブレーキフルード補給器 LB-304【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 06時 10分に出品され03月06日 06時 10分に終了予定です。即決価格は7,715円に設定されています。現在97件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
《仕様》
全長：310mm x 98mm
タンク容量：1L
質量：460g
《特長》
マスターシリンダータンクに固定し、ブレーキフルードの補給に。
ストップバルブ付で取り外し時の漏れを軽減出来ます。
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落札価格7715円
97 入札履歴
終了
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