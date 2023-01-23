『FURUTECH ADL オーディオグレード バナナプラグ ロジウムメッキ処理 4本1組 FP200B-R【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月10日 14時 46分に出品され05月10日 14時 46分に終了予定です。即決価格は7,715円に設定されています。現在163件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

FURUTECH ADL オーディオグレード バナナプラグ ロジウムメッキ処理 4本1組 FP200B-R



【商品説明】

・サイズ: 外径-10.8±0.1mm 全長-49.6±0.1 mm

・ネジ式による確実なケーブル・ホールド構造を採用

・ハウジング: アルミ合金

・ボディ部: 銅合金

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・ワイヤー適応径: MAX 5.5mm

・寸法: インサートピン- 19.5±0.1mm (長さ) X 直径 4.3±0.2 mm

・材質: インサートピン - 燐青銅 (t:0.3mm) 非磁性ロジウムメッキ処理

・結線用いもねじ: マイナス(幅3.70mm / 厚0.68mm)



【サイズ】

高さ : 1.80 cm

横幅 : 6.80 cm

奥行 : 13.60 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。