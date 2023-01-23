『YAZAWA ヤザワコーポレーション 4.3インチワンセグTV ブラック・TV03BK【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月25日 12時 26分に出品され04月25日 12時 26分に終了予定です。即決価格は7,715円に設定されています。現在67件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ:約W13.5×H8.95×D2.5cm(アンテナ収納時)、アンテナ長:約21.5cm(最長時)