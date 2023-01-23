『アクアリウム 水槽 置物 14871189 AquaticHI Aquarium Refractometer for Saltwater/Brackish/Marine/Reef【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 14時 11分に出品され03月27日 14時 11分に終了予定です。即決価格は7,714円に設定されています。現在402件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 アクアリウム 水槽 置物 インテリア 海外モデル アメリカ 輸入物 14871189 AquaticHI Aquarium Refractometer for Saltwater/Brackish/Marine/Reef Tank Testing， Automatic Temperature Control， Salinity (0-100ppt) and Specific Gravity (1.000-1.070) (Standard Kit)

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商品名（自動翻訳）：AquaticHI アクアリウム屈折計 塩水/汽水/海洋/リーフ水槽テスト用、自動温度制御、塩分（0〜100ppt）、比重（1.000〜1.070）（標準キット）。

型番：14871189

海外サイズ：Standard Kit

関連：アクアリウム，水槽，置物，インテリア，海外モデル，アメリカ，輸入物