『シャボネット石鹸液ユ・ム 5【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 01時 08分に出品され03月15日 01時 08分に終了予定です。即決価格は7,712円に設定されています。現在119件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品説明商品名シャボネット石鹸液ユ・ム 5材質イソプロピルメチルフェノール・エデト塩酸・緑色201号・緑色204号サイズ120×230×284mmセット内容本体×1重量（ｇ）5180商品説明香料無添加。手洗いと同時に殺菌・消毒ができます。希釈使用。 指定医薬部外品 10倍希釈 無香料