『king2ring パワーベルト 筋トレ トレーニングベルト 10ホール pk3500 (ブラック， m 9mm 1ピン タイプ)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 21時 14分に出品され03月09日 21時 14分に終了予定です。即決価格は7,707円に設定されています。現在399件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 king2ring パワーベルト pk3500 king2ring ベストセラーモデルの本格パワーベルト タイプ : 1ピン 2ピン ※ 9mm 13mm ＋− 1mm 推奨サイズ : xs 50-68 / S 60-78 / M 70-88 / L 80-99 / サイズ等の交換も可能ですので、ご安心ください。 ベルト長さ ( ※ピン含む ピン3cm) : xs90cm / S 1mm / M 1m10cm / L 1m20 ※ 剣先から初穴 10cm 剣先から後穴 36cm 穴から穴の間 1.5cm