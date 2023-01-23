『H&F BELX 業務用 特大パック 30包×8袋入 プレミアム ルイボスティー (ナチュラルスリーピー)【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月05日 15時 22分に出品され05月05日 15時 22分に終了予定です。即決価格は7,707円に設定されています。現在332件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

H&F BELX 業務用 特大パック 30包×8袋入 プレミアム ルイボスティー (ナチュラルスリーピー)



【商品説明】

・2.5g(1包)で約1リットル（ティーカップで4～5杯分）のお茶がお飲み頂けます。

・600g(2.5g×30包×8袋)

・【ノンカフェイン】H&F BELXが製造・販売するルイボスティーは全てノンカフェインとなります。カフェインを心配せずお好きな時に飲んでいただけます。

・ティーバッグ（テトラ型）

・南アフリカ共和国



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。