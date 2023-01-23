『ササキ(SASAKI) 鉄棒用3ツ穴 SWP5071【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 20時 35分に出品され03月15日 20時 35分に終了予定です。即決価格は7,707円に設定されています。現在826件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ササキ(SASAKI) 鉄棒用3ツ穴 SWP5071
【商品説明】
・サイズ:1
・素材:牛皮革
【サイズ】
高さ : 6.10 cm
横幅 : 19.10 cm
奥行 : 30.20 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7707円
826 入札履歴
終了
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