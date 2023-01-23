『ヒーローズオブグージツ マーベル サノス スパグーヒーローパック Goo Jit Zu 41130 送料無料【お歳暮】』はヤフオクでから04月20日 12時 29分に出品され04月20日 12時 29分に終了予定です。即決価格は7,704円に設定されています。現在38件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ヒーローズオブグージツ マーベル サノス スパグーヒーローパック Goo Jit Zu、41130
サイズ：10.2×24.9×19cm
ヒーローズオブグージツ マーベル サノス スパグーヒーローパック。
サノスは究極のスクイーズ、ねばねばしたスーパーヴィランです！
インフィニティ・ガントレットを身に着けたサノスは、独自のグーフィリングを伸ばしたり、ねじったり、押しつぶしたりして、これまでにない方法で移動することができます。
伸縮性のあるサノスの20.3センチ、スーパー特大ボディは、最大3倍に伸び、元の形に戻ります。
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落札価格7704円
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終了
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