『ヒーローズオブグージツ マーベル サノス スパグーヒーローパック Goo Jit Zu 41130 送料無料【お歳暮】』はヤフオクでから04月20日 12時 29分に出品され04月20日 12時 29分に終了予定です。即決価格は7,704円に設定されています。現在38件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ヒーローズオブグージツ マーベル サノス スパグーヒーローパック Goo Jit Zu、41130

サイズ：10.2×24.9×19cm



ヒーローズオブグージツ マーベル サノス スパグーヒーローパック。

サノスは究極のスクイーズ、ねばねばしたスーパーヴィランです！

インフィニティ・ガントレットを身に着けたサノスは、独自のグーフィリングを伸ばしたり、ねじったり、押しつぶしたりして、これまでにない方法で移動することができます。

伸縮性のあるサノスの20.3センチ、スーパー特大ボディは、最大3倍に伸び、元の形に戻ります。