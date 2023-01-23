『ジェフコム カテゴリー5 ケーブルジョイント カテゴリー5e性能準拠品 入数:6個 TP-LFNJJ-5E【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 03時 33分に出品され03月24日 03時 33分に終了予定です。即決価格は7,704円に設定されています。現在849件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ジェフコム カテゴリー5 ケーブルジョイント カテゴリー5e性能準拠品 入数:6個 TP-LFNJJ-5E



【商品説明】

・くし型配線の採用で高性能。

・カテゴリー5eのモジュラープラグ同士をジョイントすることができる。

・カテゴリー5e性能準拠品。

・ストレート接続。



【サイズ】

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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。