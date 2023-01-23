『RODE Microphones ロードマイクロフォンズ Lavalier GO ラベリアマイク AUX LAVGO【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 03時 13分に出品され04月25日 03時 13分に終了予定です。即決価格は7,703円に設定されています。現在896件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

RODE Microphones ロードマイクロフォンズ Lavalier GO ラベリアマイク AUX LAVGO



【商品説明】

・3.5mm TRS 端子をもつ多くのレコーダーやプラグインパワーに対応しているカメラに使用できるラベリアマイク



【サイズ】

高さ : 2.79 cm

横幅 : 8.38 cm

奥行 : 10.41 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。