『RODE Microphones ロードマイクロフォンズ Lavalier GO ラベリアマイク AUX LAVGO【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 03時 13分に出品され04月25日 03時 13分に終了予定です。即決価格は7,703円に設定されています。現在896件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
RODE Microphones ロードマイクロフォンズ Lavalier GO ラベリアマイク AUX LAVGO
【商品説明】
・3.5mm TRS 端子をもつ多くのレコーダーやプラグインパワーに対応しているカメラに使用できるラベリアマイク
【サイズ】
高さ : 2.79 cm
横幅 : 8.38 cm
奥行 : 10.41 cm
重量 : 40.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
RODE Microphones ロードマイクロフォンズ Lavalier GO ラベリアマイク AUX LAVGO
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SHURE シュアー PGA58-XLR-J カーディオイド ダイナミック ボーカルマイクロホン （XLR→XLRケーブル付属）
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¥ 7700
SHURE シュアー PGA57-XLR-J カーディオイド・ダイナミック・楽器用マイクロホン（XLR→XLRケーブル付属）
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落札価格7703円
896 入札履歴
終了
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