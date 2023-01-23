『指輪 レディース プラチナ 仕上 太め シンプル シルバー おしゃれ クリスマス プレゼント リング グレース スタイリッシュ 女性【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 19時 11分に出品され04月17日 19時 11分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在831件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【送料無料・ラッピング無料・日時指定可】

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【商品詳細】

ストーン

CZダイヤ

カット：ラウンドブリリアントカット

個数:1/直径約6mm(約0.78ct)

個数:4/直径約1.5mm(約0.01ct)

※CZダイヤ（キュービックジルコニア）は人工石です。当店では最高級AAAAAランクのCZダイヤを使用しています。



地金素材

シルバー925：プラチナコーティング



付属品

品質保証書

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