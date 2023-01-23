『指輪 レディース プラチナ 仕上 太め シンプル シルバー おしゃれ クリスマス プレゼント リング グレース スタイリッシュ 女性【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 19時 11分に出品され04月17日 19時 11分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在831件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【送料無料・ラッピング無料・日時指定可】
誕生日プレゼント 結婚記念日 ギフト クリスマス プレゼント ホワイトデー お返し 母の日 成人式の御祝いなどに喜ばれます
【商品詳細】
ストーン
CZダイヤ
カット：ラウンドブリリアントカット
個数:1/直径約6mm(約0.78ct)
個数:4/直径約1.5mm(約0.01ct)
※CZダイヤ（キュービックジルコニア）は人工石です。当店では最高級AAAAAランクのCZダイヤを使用しています。
地金素材
シルバー925：プラチナコーティング
付属品
品質保証書
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落札価格7700円
831 入札履歴
終了
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