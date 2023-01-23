『セイコー・クロノグラフ スタンダード（海外モデル）【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 19時 18分に出品され03月14日 19時 18分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在343件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 史上初のクォーツ式腕時計を発明して以来、世界に名を轟かせ続けるセイコー。その老舗が海外に発信する稀少なモデルを、セイコーの協力でついに入手しました！耐久性の高いステンレス製ケースに、精密機構が内包された、高性能クロノグラフ腕時計です。鏡面仕上げの艶やかなベゼルと、ブラック文字盤の絶妙なコンビネーションは、飽きのこないスタンダードなデザイン。ストップウォッチ作動時には、１/２０秒単位で計測します。３つのインダイアルが描く、精悍なフォルムも魅力的。スポーツやフォーマルシーンで、紳士の手元を力強く演出します。

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カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

メンズ腕時計 タグ セイコー・クロノグラフ

スタンダード（海外モデル）