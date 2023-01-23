『現品 Mercedes Benz 280CE カタログ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 19時 11分に出品され03月23日 19時 11分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在26件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 21cm×15cm

日本語です

赤鉛筆での書き込み数か所あり。

73ページです。

デットストック品です。ご了承ください。

写真のものが現品です。