『フィギュアーツZERO サイボーグ009VSデビルマン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月03日 00時 49分に出品され03月03日 00時 49分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在511件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 「サイボーグ009」「デビルマン」夢のコラボレーション作品が立体化！

劇中クライマックスの009とデビルマンの共闘シーンを迫力ある造形で再現。

セット内容を見直すとともに、EXシリーズ<リバイバル版>の特徴である聖衣部分解装着図を新規付属。



商品サイズ:

・全高約100mm（サイボーグ009）

・全高約280mm（デビルマン：最長部）



仕様

商品素材: PVC、ABS

