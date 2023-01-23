『フィギュアーツZERO サイボーグ009VSデビルマン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月03日 00時 49分に出品され03月03日 00時 49分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在511件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
「サイボーグ009」「デビルマン」夢のコラボレーション作品が立体化！
劇中クライマックスの009とデビルマンの共闘シーンを迫力ある造形で再現。
セット内容を見直すとともに、EXシリーズ<リバイバル版>の特徴である聖衣部分解装着図を新規付属。
商品サイズ:
・全高約100mm（サイボーグ009）
・全高約280mm（デビルマン：最長部）
仕様
商品素材: PVC、ABS
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落札価格7700円
511 入札履歴
終了
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