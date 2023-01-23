『ふるさと納税 076-10 鹿児島県産豚バラスライス1.5kg 鹿児島県南九州市【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 21時 58分に出品され03月10日 21時 58分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在816件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 容量

鹿児島県産豚バラスライス250g×6パック



配送について

入金確認から90日程度でお届けいたします。

ギフト、のし対応はできません。ご了承くださいませ。



タイプ：【冷凍】