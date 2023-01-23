『花瓶 おしゃれ フラワー ポット ベース ソフト ピンク イエロー 北欧 雑貨 インテリア 14cm エヴァ EVA BJORN WIINBLAD ビヨン ヴィンブラッド ギフト 56535【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 02時 11分に出品され03月06日 02時 11分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在793件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 インテリアの主役となってくれるフラワーベース



サイズ：φ15.5×W14×H14.5cm / 口径 10.5cm

素材：磁器



made in China



BJORN WIINBLAD ビヨン・ヴィンブラッド EVA エヴァ

フラワーポット ピンク / 56535 / 5709513535352 /



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