(金魚 生体)国産　江戸錦　志村作（12-15cm前後）（１匹）【2025の人気アイテム】

商品説明

生体の画像は特記がない限りモデル個体です。お届けする個体とは柄や色合い等が異なる場合がございます。予めご了承下さい。江戸錦【学名】Ｃａｒａｓｓｉｕｓ ａｕｒａｔｕｓ ｖａｒ．【最大全長】約15cm【適正水温】10〜26【水質】中性〜弱アルカリ性【分布】改良品種【混泳】金魚同士や、温和な日本産淡水魚が混泳に向いています【当店の与えている餌】冷凍赤虫【その他オススメな餌】各人工飼料【推奨水槽サイズ】45cm〜【特徴】らんちゅうに東錦を交配させ、作出された品種です。産地にちなみ江戸錦と名付けられています。 飼育は基本的な知識さえあれば容易で、水質に対する適応力もあり、ある程度の低水温にも耐えられます。遊泳力が強くない為、水流は出来る限り抑えるとよいでしょう。種類によっては水草を食害する可能性があります。餌はたいていの人工飼料に餌付きますが、美しさを引き出す為に色揚げ効果のある餌を与えるとよいでしょう。 ※この品種のモザイク状鱗の特性上、鱗が角度により剥がれて見える場合がありますが、鱗が無いように見える完全な透明な鱗と鱗としてはっきり見える不透明な鱗からなるもので、鱗の剥がれではありません。【繁殖難易度】【入荷頻度】不定期【関連キーワード】らんちゅう型(熱帯魚) (金魚) (無加温) (エビ)