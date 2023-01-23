『グループサウンズのすべて CD5枚組セット 全100曲 TFC-2951 解説ブックレット カートンボックス収納付 昭和の名曲 ポップス 懐かしの名曲集【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 09時 31分に出品され03月29日 09時 31分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在798件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
エレキギターやドラムを弾きながら歌うグループが次々とデビューし、日本中の若者たちが熱狂したGS時代
社会現象まで巻き起こしたGS(グループ・サウンズ)！1967年は「ザ・タイガース」、「ザ・テンプターズ」をはじめ、数多くのバンドがデビューを飾り、以来、GSブームが到来、その勢いはすさまじく、全国の若者を熱狂させました。この『グループ・サウンズのすべて』は、その時代に大ヒットしたGSのシングル・ヒット100曲を網羅しています。当時を知るオールド・ファンなら涙また涙の、まさに時代を超えた究極のGS大全集です。今すぐ、どうぞ！！
※解説ブックレット カートンボックス収納付
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落札価格7700円
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終了
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