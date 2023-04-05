『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド ＜４Ｋリマスター版＞ コレクターズＢＯＸ（４Ｋ ＵＬＴＲＡ ＨＤ＋２Ｂｌｕ−ｒａｙ Ｄｉｓｃ）／【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 16時 52分に出品され03月29日 16時 52分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
デュアン・ジョーンズ，ジュディス・オーディア，カール・ハードマン，マリリン・イーストマン，キース・ウェイン，ジョージ・Ａ・ロメロ，ウィリアム・ルース，フレッド・シュタイナー
販売会社/発売会社：是空、（株）ハピネット・メディアマーケティング(（株）ハピネット・メディアマーケティング)
発売年月日：2023/04/05
JAN：4907953263048
規格品番：HPXR2087
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4907953263048
商品コード
0019933457
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落札価格7700円
536 入札履歴
終了
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