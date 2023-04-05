『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド ＜４Ｋリマスター版＞ コレクターズＢＯＸ（４Ｋ ＵＬＴＲＡ ＨＤ＋２Ｂｌｕ−ｒａｙ Ｄｉｓｃ）／【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 16時 52分に出品され03月29日 16時 52分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 デュアン・ジョーンズ，ジュディス・オーディア，カール・ハードマン，マリリン・イーストマン，キース・ウェイン，ジョージ・Ａ・ロメロ，ウィリアム・ルース，フレッド・シュタイナー

販売会社/発売会社：是空、（株）ハピネット・メディアマーケティング(（株）ハピネット・メディアマーケティング)

発売年月日：2023/04/05

JAN：4907953263048

規格品番：HPXR2087

商品カテゴリ ブックオフ2号館 ヤフー店 ＤＶＤ 洋画 ホラー DVD、映像ソフト 洋画 ホラー

JANコード/ISBNコード 4907953263048

商品コード 0019933457