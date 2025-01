幸野楳嶺　木版画 うぐいす Bairei Kono Woodcut Bush warbler【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

名摺師が手がける最高傑作



幸野楳嶺 BAIREI KONO(1844〜1895)



円山派の塩川文麟を師とし文人画の影響をも受け、画壇の近代化を



推進する中で京都府画学校の設立をする。 また、栖鳳・玉堂・松園等



多くの傑出した弟子を輩出しています。



再版には、明治期に木版画で出版した「楳嶺花鳥画譜」の原版木 を用い、



京都在住の名摺師が当時のままに手摺しました。



Bairei Kono 1844-1895, was born and active in Kyoto,



the old imperial town. He studied Japanese style painting with



Nakajima Raisho and Shiokawa Bunrin. In 1881 he opened



his own art school. Takeuchi Seiho became one of his students.



The emphasis of Bairei Konos art work was on kacho-e, images



of birds and flowers. In 1893 he was honored by becoming



a member of the Art Committee of the Imperial Household.



サイズ :絵ータテ17.0×ヨコ23.0cm



素材 :紙ー越前和紙



備考 本品はシートのみの価格となっております。額装をご希望…