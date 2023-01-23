『日本茶ギフト 高級 贈答用 お祝い お供え物 お返し 引き出物 お茶ギフト(静岡茶) 極の香1kg 化粧箱入り【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 14時 20分に出品され04月18日 14時 20分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在491件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
日本茶 高級ギフト 贈答用 お祝い お供え物 お返し 引き出物 お茶ギフト(静岡茶) 極の香 １ｋｇ 化粧箱入り
・当店人気の静岡産掛川深蒸し茶・極の香の１ｋｇサイズです。（化粧箱入り）
・のし紙・包装・手提げ袋を無料サービス致します。
・送料無料のお品でございます。
・商品サイズ 縦27ｃｍｘ横14ｃｍｘ高さ9.5ｃｍ
・賞味期限 １２ヶ月
・ご注文日より１〜３日での発送予定でございます。
日本茶ギフトを当店より、送り先様へ送る事が出来ます。
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しいたけ茶 椎茸茶 24g(2g×12袋)×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 7688
落札価格7700円
491 入札履歴
終了
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