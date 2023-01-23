日本茶ギフト 高級 贈答用 お祝い お供え物 お返し 引き出物 お茶ギフト(静岡茶) 極の香1kg 化粧箱入り【新年の贈り物】

商品情報

日本茶 高級ギフト 贈答用 お祝い お供え物 お返し 引き出物 お茶ギフト(静岡茶) 極の香 １ｋｇ 化粧箱入り

・当店人気の静岡産掛川深蒸し茶・極の香の１ｋｇサイズです。（化粧箱入り）

・のし紙・包装・手提げ袋を無料サービス致します。

・送料無料のお品でございます。

・商品サイズ 縦27ｃｍｘ横14ｃｍｘ高さ9.5ｃｍ

・賞味期限 １２ヶ月

・ご注文日より１〜３日での発送予定でございます。



日本茶ギフトを当店より、送り先様へ送る事が出来ます。



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