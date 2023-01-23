『ジャケット テーラードジャケット 5分袖ダブルジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 14時 16分に出品され03月28日 14時 16分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在220件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
『セール実施中』
ZOZO問い合わせ番号:74676437
ショップ:Luis，ルイス
ブランド:Luis，ルイス
商品名:5分袖ダブルジャケット
カテゴリ:ジャケット/アウター>テーラードジャケット
ブランド品番:LUZ2031407A0002
素材:本体: レーヨン91%， ポリエステル9%
原産国:日本
カラー:ホワイト系その他，ブラック，チャコールグレー
サイズ:S，M
企画ID:1626142，1625893，1625889，1613965，1613964，1593541，1593531，1593522，1588991，1586937，1565558
ジャケット テーラードジャケット 5分袖ダブルジャケット
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落札価格7700円
220 入札履歴
終了
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