『ジャケット テーラードジャケット 5分袖ダブルジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 14時 16分に出品され03月28日 14時 16分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在220件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 『セール実施中』

ZOZO問い合わせ番号:74676437

ショップ:Luis，ルイス

ブランド:Luis，ルイス

商品名:5分袖ダブルジャケット

カテゴリ:ジャケット/アウター>テーラードジャケット

ブランド品番:LUZ2031407A0002

素材:本体: レーヨン91%， ポリエステル9%

原産国:日本

カラー:ホワイト系その他，ブラック，チャコールグレー

サイズ:S，M

企画ID:1626142，1625893，1625889，1613965，1613964，1593541，1593531，1593522，1588991，1586937，1565558

カテゴリ ファッション

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