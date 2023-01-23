『THE NORTH FACE PURPLE LABEL Mesh Waist Bag / NN7318N / ザノースフェイスパープルレーベル メッシュ ウェストバック 【2023SS】【お歳暮】』はヤフオクでから04月09日 00時 45分に出品され04月09日 00時 45分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在491件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
THE NORTH FACE PURPLE LABEL 【2023SS】
Mesh Waist Bag ￥ 11，000 tax included
NUMBER
NN7318N
COLOR
Y(Yellow)，FN(Fade Navy)，K(Black)
SIZE
ONE
FABRIC
Polyester Mesh(100% Polyester)
COUNTRY
Vietnam
・太めの糸で編み立てられたポリエステルメッシュを使用したウエストバッグ
・ブランドアーカイブのウエストバッグをベースに、素材やディテールをアップデート
・ボディ全体にメッシュ生地を使用することで、軽い仕上がり
・ロゴ型引き手ファスナーを採用
・本体上部にファスナーポケットを配置
SIZE CHART
ONE｜最大幅30 高さ15.5 奥行9 容量2.8L
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落札価格7700円
491 入札履歴
終了
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