レディースバッグ レザーバッグ 本革バッグ 日本製 ハンドバッグ 本革製 レディース バッグ 本革 セレモニー 和服 和装バッグ 和柄 おしゃれ 720041【2024年最新】

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ブランド A.motion
シリーズ タピ
主な素材 牛革
品番 720041
ウリボウ柄のエンボス加工牛革を使用
和装にも合うおしゃれなバッグ
傷もつきにくい加工となっています。
生産国 日本
カラー ブラック キャメル グレー
サイズ 幅２６ 高１６ 奥行６ （ｃｍ）
内装 ポケット ２（ファスナーポケット １）
重さ ２４０ｇ
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落札価格7700円
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終了
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