『レディースバッグ レザーバッグ 本革バッグ 日本製 ハンドバッグ 本革製 レディース バッグ 本革 セレモニー 和服 和装バッグ 和柄 おしゃれ 720041【2024年最新】 』はヤフオクでから04月27日 03時 33分に出品され04月27日 03時 33分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在273件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ブランド A.motion

シリーズ タピ

主な素材 牛革

品番 720041



ウリボウ柄のエンボス加工牛革を使用

和装にも合うおしゃれなバッグ

傷もつきにくい加工となっています。



生産国 日本

カラー ブラック キャメル グレー

サイズ 幅２６ 高１６ 奥行６ （ｃｍ）

内装 ポケット ２（ファスナーポケット １）

重さ ２４０ｇ

カテゴリ ファッション

レディースファッション

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