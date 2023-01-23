『キルティング マザーズバッグ 2way ショルダー ママバッグ ヌビバッグ ヌビ素材 ヌビ生地 ヌビキルト 大容量 軽量 おしゃれ パパ トート レディース メンズ【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 20時 39分に出品され03月19日 20時 39分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在722件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名

MAMADE キルティングマザーズバッグ2way (トート＆ショルダー)



サイズ（cm）

本体：タテ 33、ヨコ 50、マチ 19、ショルダー 59-85、持ち手長さ 60

重量 556g

※平置き採寸のため若干のブレがございます。



カラー

アイボリー、グレー、ブラック



素材

ポリエステル 80％、コットン 20％



仕様

マグネットボタン

ファスナーポケット×1

オープンポケット×3

サイドポケット×2

キーストラップ付き



モデル身長

160cm



MAMADEはDonoban×Amebaのコラボレーベルとして誕生したマタニティウェア・授乳服のファッションレーベルです。



［1］体型の変化も気にせずそのままで

［2］ファッショントレンド&デザインそのままで

［3］こころのまま、あなたのままで



ママになるためのお手伝いができればと思います。

妊娠・育児中の女性が前向きに、心豊かにすごせることの実現を目指して商品をお届けします。







カテゴリ

ヌビバッグ マザーズバッグ マザーズバック ママバッグ ママバック ペアレンツバッグ ペアレンツバック マタニティーバッグ マタニティーバック ショルダー 斜め掛け