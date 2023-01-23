『EGOZARU/エゴザル ボックスバックパック 40X/リュックサック(EZAC-21X)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 19時 42分に出品され03月21日 19時 42分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在264件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】EGOZARU / エゴザル ボックスバックパック 40X/リュックサック
【品番】EZAC-21X
【素材】ポリエステル， ナイロン
【カラー】BLACK(ブラック)
【サイズ】縦53cm x 横33cm x マチ19cm(40L)
【商品説明】
「エゴイストな猿」がコンセプトの人気バスケブランド「エゴザル」のボックスバックパックが登場！大容量の40Lでボールやシューズもまとめて収納できます。ベルクロワッペン を採用しチームロゴなどカスタマイズが可能。ロゴ部分が面ファスナーになっておりますので、別のワッペンなど取り付けてアレンジできます。正面にラウンドポケット、フタ部分にもポケットあり。底にはシューズスペース。両サイドにメッシュポケット。使いやすさとデザイン性を兼ね備えた収納力があるバッグです※製造時期により、製品に多少の変化がある場合がございます。※写真のボールは別売りです。
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落札価格7700円
264 入札履歴
終了
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