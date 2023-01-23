『ダイヤモンドジャパン(DIAMOND JAPAN)つやなしクロコ柄PUセカンドバッグ鞄 カバン オラオラ ヤクザ ヤンキー 皮革調 ちょいワ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 23時 08分に出品され03月07日 23時 08分に終了予定です。即決価格は7,698円に設定されています。現在639件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ダイヤモンドジャパン(DIAMOND JAPAN)つやなしクロコ柄PUセカンドバッグ鞄 カバン オラオラ ヤクザ ヤンキー 皮革調 ちょいワ
【商品説明】
・スーツにも、セットアップにも相性抜群！
・メイン素材: レザー
・留め具の種類: ジッパー
・表地: レザー
・鍵付きセカンドバッグ
【サイズ】
高さ : 9.20 cm
横幅 : 14.10 cm
奥行 : 23.30 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7698円
639 入札履歴
終了
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