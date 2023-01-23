『ダイヤモンドジャパン(DIAMOND JAPAN)つやなしクロコ柄PUセカンドバッグ鞄 カバン オラオラ ヤクザ ヤンキー 皮革調 ちょいワ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 23時 08分に出品され03月07日 23時 08分に終了予定です。即決価格は7,698円に設定されています。現在639件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ダイヤモンドジャパン(DIAMOND JAPAN)つやなしクロコ柄PUセカンドバッグ鞄 カバン オラオラ ヤクザ ヤンキー 皮革調 ちょいワ



【商品説明】

・スーツにも、セットアップにも相性抜群！

・メイン素材: レザー

・留め具の種類: ジッパー

・表地: レザー

・鍵付きセカンドバッグ



【サイズ】

高さ : 9.20 cm

横幅 : 14.10 cm

奥行 : 23.30 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ダイヤモンドジャパン(DIAMOND

JAPAN)つやなしクロコ柄PUセカンドバッグ鞄

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