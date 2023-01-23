『クーポン有 カールカナイゴルフ 2023 メンズ ストレッチ ショートパンツ 232KG1906 ゴールドグリーク柄使い Karl Kani GOLF 23SS ゴルフウェア ボトムス MAY3【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 10時 12分に出品され03月27日 10時 12分に終了予定です。即決価格は7,693円に設定されています。現在671件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ギリシャ彫刻風のグリーク柄がデザインされたショートパンツ。

サイドラインやウエストの裏側にあしらわれたグリーク柄の生地。

フロントやバックに施されたラメ刺繍。

バックにはスコアカードを収納できるポケット。

ストレッチ性抜群で肌触りの良いツイルを使用。



セットアップで着られるポロシャツ「232KG1206」も販売中です。



素材

本体：レーヨン75％、ナイロン22％、ポリウレタン3％

別布：ポリエステル100％



機能

・ストレッチ



特記事項

※カラーホワイトは多少透け感があります。

※お使いのコンピュータ環境によっては実際の商品とカラーが異なって見える場合があります。







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