『クーポン有 カールカナイゴルフ 2023 メンズ ストレッチ ショートパンツ 232KG1906 ゴールドグリーク柄使い Karl Kani GOLF 23SS ゴルフウェア ボトムス MAY3【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 10時 12分に出品され03月27日 10時 12分に終了予定です。即決価格は7,693円に設定されています。現在671件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ギリシャ彫刻風のグリーク柄がデザインされたショートパンツ。
サイドラインやウエストの裏側にあしらわれたグリーク柄の生地。
フロントやバックに施されたラメ刺繍。
バックにはスコアカードを収納できるポケット。
ストレッチ性抜群で肌触りの良いツイルを使用。
セットアップで着られるポロシャツ「232KG1206」も販売中です。
素材
本体：レーヨン75％、ナイロン22％、ポリウレタン3％
別布：ポリエステル100％
機能
・ストレッチ
特記事項
※カラーホワイトは多少透け感があります。
※お使いのコンピュータ環境によっては実際の商品とカラーが異なって見える場合があります。
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カールカナイゴルフ KARL KANI GOLF 接触冷感 撥水 切替ロゴ ストレッチ ハーフパンツ
¥ 7693
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落札価格7693円
671 入札履歴
終了
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