『ブリシア 自動給餌器 猫 大中小型犬用 タイマー式 簡単ボタン操作 ペットフィーダー 大容量6L 定時定量 ペット?【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 16時 52分に出品され04月22日 16時 52分に終了予定です。即決価格は7,689円に設定されています。現在694件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【2WAY給電】:デュアル電源で停電時も安心（USBACアダプター/単1電池3本）