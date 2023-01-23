『廃盤 広島東洋カープ Carp 赤松真人 38 ハイクオリティユニフォーム ビジター 2009-2022 ver. FL【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 21時 17分に出品され03月13日 21時 17分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在113件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品状態】新品未使用品



刺繍 フルオープンスタイル ユニホーム

質感、色、ディテールまでリアルな高品質タイプ。





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