『KOHKA WINTECH スピーカー搭載レコードプレーヤ KRP-206S【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月16日 03時 01分に出品され04月16日 03時 01分に終了予定です。即決価格は7,685円に設定されています。現在618件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ＫＯＨＫＡ レコ−ドプレ−ヤ− WINTECH kojima コジマヤフー コジマ電気