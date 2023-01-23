『ウェルカムウッド 木製プランター EPWD66-GG 色はガーデンクリーム 長さ 66cm 高さ 33cm 奥行 29cm 屋外【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 05時 41分に出品され03月26日 05時 41分に終了予定です。即決価格は7,685円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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EPWD66 エクステリアプランター 容量・約37リットル

色はガーデンクリーム

外寸 長さ66cm×奥行き29cm×高さ33cm

内寸 長さ60cm×奥行き23cm×深さ27cm

土を直接入れて野外で使用できます！

日本製