『ウェルカムウッド 木製プランター EPWD66-GG 色はガーデンクリーム 長さ 66cm 高さ 33cm 奥行 29cm 屋外【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 05時 41分に出品され03月26日 05時 41分に終了予定です。即決価格は7,685円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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EPWD66 エクステリアプランター 容量・約37リットル
色はガーデンクリーム
外寸 長さ66cm×奥行き29cm×高さ33cm
内寸 長さ60cm×奥行き23cm×深さ27cm
土を直接入れて野外で使用できます！
日本製
プラスガーデン 水蓮鉢 シェル 木製スタンド付 Φ300ｍｍ 底穴なし ホワイト 信楽焼 530-31
¥ 7678
GARDENA(ガルデナ) プランターベーシックセット 5段型 散水システム付き グレー 長さ65×幅15×高さ90cm 13151-20
¥ 7676
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¥ 7676
日本ノーデン 農電ケーブル 三相200V 500W 60m 3-500
¥ 7674
ガーデンガーデン 天然木製 コーヒーバレル プランター(カバー・スタンド) S & Lセット 杉天然木 CB-2330N-3040N
¥ 7674
ポッシュリビング 鉢カバー ウィッカー ポットカバー 10号鉢用 ナチュラル 11672
¥ 7673
イタリア製デザインプランター ダブルリム アイボリー PSE650 直径50cm 高さ45cm クラシック フラワーポット 植木鉢 【特別セール品】
¥ 7669
プラスガーデン 植木鉢カバー バレルロング 10号用 ブラウンゴールド 信楽焼 555-02
¥ 7666
特厚 0.35mm/枚 花 野菜 園芸ラベル用耐水紙 ユポ 合成紙 QJJ 350μ レーザー印刷＆カット可 A4 100枚
¥ 7662
ウェルカムウッド 木製プランター EPW90-UB 色はアンバーブラウン 長さ 90cm 高さ 24cm 奥行 29cm
¥ 7662
Welcome Wood 木製 スリムプランター SP90-UB UB アンバーブラウン 長さ90cm 奥行16cm 高さ21cm 容量18
¥ 7662
プラスガーデン 水蓮鉢 シェル 木製スタンド付 Φ300ｍｍ 底穴なし ブラック 信楽焼 530-32
¥ 7662
大橋新治商店 鉢カバー ラタンバスケット K10号 ナチュラル 約φ39×H38cm 13-250
¥ 7660
プラスガーデン 水蓮鉢 シェル 木製スタンド付 Φ300ｍｍ 底穴なし ホワイト 信楽焼 530-31
¥ 7660
イチネンTASCO 室外機 ルーバー 取付台座付 室外機の風向調整 取り付け簡単 Lサイズ H574×L550×D92~102cm TA97
¥ 7657
かわ畑 フラワーポット 鉢カバー プランター ウサギ 1708SHU004
¥ 7657
ポッシュリビング アーバンプランツポット マーブル ミルク×レモン Φ32.5×H34cm 81051
¥ 7650
プラスガーデン 水蓮鉢 シェル Φ300ｍｍ 底穴なし ブラック 信楽焼 530-02
¥ 7649
落札価格7685円
65 入札履歴
終了
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