『BONES WHEELS (ボーンズ ウィール) ATF ROUGH RIDER SKATEBOARD WHEELS RUNNERS 56M【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 07時 09分に出品され03月23日 07時 09分に終了予定です。即決価格は7,682円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BONES WHEELS (ボーンズ ウィール) ATF ROUGH RIDER SKATEBOARD WHEELS RUNNERS 56M
【商品説明】
・すべてのテライン (全路面) に適したオールマイティなウィールシリーズ ATF (ALL TERRAIN FORMULA) の ROUGH RIDERS ウィール
・サイズ：56mm
・ストリートやパーク、クルージング等のあらゆるシーンに適応
・内容量：4個1セット (スケートボード1台分)
・硬さ：80A (ソフトウィール)
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Piaoo RT-169C オレンジカモ(カラーBOX付き)
¥ 7682
Piaoo RT-169C ピンク(カラーBOX付き)
¥ 7682
Piaoo RT-169C デニム(カラーBOX付き)
¥ 7682
スケートボード コンプリート トラック プリミティブ PRIMITIVE TRUCK & WHEELS 足回りセット NO1 (5.0(デッ
¥ 7680
JD RAZOR Piaoo EX mini ブルー RT-169M
¥ 7680
JD RAZOR Piaoo EX mini レッド RT-169M
¥ 7680
スケボーデッキ スケートボード ストリートタイプ ブランクデッキ 木目無地 スケートボードグリップテープ スケートボードデッキメープルウッド
¥ 7679
CHOCOLATE チョコレート デッキ スケートボード スケボー 8.25 x 32 CARNIVALE PACK Jesus Fer
¥ 7679
トラック スケボー スケートボード BORDSTRACT4879c62305-01 BORDSTRACT 2 Piece Skateboard Truck Ra
¥ 7679
ウィール タイヤ スケボー 860004767602 Oldboy Skateboard Wheels， Set of 4 Wheels for Skateboards， Lo
¥ 7679
デッキテープ グリップテープ スケボー g36358615p349c386s715 senya Unicorn Pattern with Rainbow
¥ 7679
ウィール タイヤ スケボー ev1 Everland 60mm Wheels w/Bearings & Spacers (Baby Blue)
¥ 7679
デッキテープ グリップテープ スケボー g49644166p349c386s715 Skateboard Grip Tape Burning Skele
¥ 7679
デッキテープ グリップテープ スケボー g36846632p349c386s715 senya Crows On The Branch Skateboa
¥ 7679
デッキテープ グリップテープ スケボー g49776168p349c386s715 Skateboard Grip Tape Blue Camo Mil
¥ 7679
デッキテープ グリップテープ スケボー g37589374p349c386s715 senya Fish Mermaid Scales Skateboa
¥ 7679
デッキテープ グリップテープ スケボー ABg35514506p349c386s715 YYZZH Mermaid Sea Turtle Dolphin
¥ 7679
デッキテープ グリップテープ スケボー g37040890p349c386s715 senya Butterflies Pattern Skateboa
¥ 7679
落札価格7682円
712 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！