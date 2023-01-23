『BONES WHEELS (ボーンズ ウィール) ATF ROUGH RIDER SKATEBOARD WHEELS RUNNERS 56M【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 07時 09分に出品され03月23日 07時 09分に終了予定です。即決価格は7,682円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BONES WHEELS (ボーンズ ウィール) ATF ROUGH RIDER SKATEBOARD WHEELS RUNNERS 56M



【商品説明】

・すべてのテライン (全路面) に適したオールマイティなウィールシリーズ ATF (ALL TERRAIN FORMULA) の ROUGH RIDERS ウィール

・サイズ：56mm

・ストリートやパーク、クルージング等のあらゆるシーンに適応

・内容量：4個1セット (スケートボード1台分)

・硬さ：80A (ソフトウィール)



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。