『GOSEN（ゴーセン） スターティングクランプ バドミントン用 GA15B【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 13時 43分に出品され04月03日 13時 43分に終了予定です。即決価格は7,679円に設定されています。現在581件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】 GOSEN（ゴーセン） スターティングクランプ バドミントン用 GA15B 【ジャンル・特徴】 見つけよう、”ココロ” おどる色。GOSENはスポーツライフを楽しく、豊かに、心の中も活性化させます。 [ GA15B ]
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落札価格7679円
581 入札履歴
終了
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