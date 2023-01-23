『ペット仏壇 ペット仏具 約32×25×42cm ブラウン 日本製 引き出し付き 扉付き 家具調 メモリアルボックス 愛犬 愛猫 完成品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月23日 12時 37分に出品され04月23日 12時 37分に終了予定です。即決価格は7,679円に設定されています。現在453件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 ペット仏壇 ペット仏具 約32×25×42cm ブラウン 日本製 引き出し付き 扉付き 家具調 メモリアルボックス 愛犬 愛猫 完成品 【ジャンル・特徴】 メモリアルボックス ペット 仏壇 仏具 日本産 国産 引き出し 引出し 扉付 家具風 犬 いぬ イヌ わんちゃん ワンちゃん 猫 ねこ ネコ 大好物 遺留品 ぺっとぶつだん ぺっとぶつぐ

カテゴリ ペット用品、生き物

その他ペット用品、生き物 タグ ペット仏壇

ペット仏具

約32×25×42cm

ブラウン

日本製

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メモリアルボックス

愛犬

愛猫

完成品