『SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス ライオンシン ミラーレンズ モデル LI SIN-1701 BK ブラック×ブラック×ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 02時 52分に出品され03月08日 02時 52分に終了予定です。即決価格は7,679円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 原産国:日本

フレームカラー:ブラック×ブラック×ブラック

レンズカラー:レッドシャドーミラー×スモークレンズ

可視光線透過率:24%

紫外線透過率:0.1%以下

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