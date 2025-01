Brotherwise Games BWGBGM017 Boss Monster: Rise Of The Minibosses ボード 並行輸入【新年の贈り物】

商品情報

・マルチカラー BGM017

・Boss Monster: Rise of the Minibossesは、アルカディアの世界に2つの新しいメカニックを導入しています。

・ プロモタブルミニボスのカードは永久にルームを強化し、あなたも、ボスの新たな能力のセットです。

・ すべてのコインは、特定の部屋から得られ、ミニボスの販促に使われ、他の部屋で危険な効果を活性化させます。

・ Rise of the Minibossesは、新しいBosses、新しいヒーロー、チャレンジングダークヒーローとハイブリッドヒーローの新しいグループを含みます。