『Brotherwise Games BWGBGM017 Boss Monster: Rise Of The Minibosses ボード 並行輸入【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 07時 33分に出品され03月18日 07時 33分に終了予定です。即決価格は7,678円に設定されています。現在524件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・マルチカラー BGM017

・Boss Monster: Rise of the Minibossesは、アルカディアの世界に2つの新しいメカニックを導入しています。

・ プロモタブルミニボスのカードは永久にルームを強化し、あなたも、ボスの新たな能力のセットです。

・ すべてのコインは、特定の部屋から得られ、ミニボスの販促に使われ、他の部屋で危険な効果を活性化させます。

・ Rise of the Minibossesは、新しいBosses、新しいヒーロー、チャレンジングダークヒーローとハイブリッドヒーローの新しいグループを含みます。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ Brotherwise

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