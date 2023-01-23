『フォッシル Watch Dayle BQ3885 レディース Silver【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 09時 35分に出品され03月27日 09時 35分に終了予定です。即決価格は7,677円に設定されています。現在779件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

フォッシル Watch Dayle BQ3885 レディース Silver



【商品説明】

・ケース径38mm、バンド幅18mm、ミネラルクリスタル、クォーツムーブメント、三針アナログ表示、輸入品。

・シルバートーン、ステンレススチールブレスレット。

・ステンレススチール製ラウンドケース、シルバートーンダイヤル。



【サイズ】

高さ : 7.10 cm

横幅 : 7.20 cm

奥行 : 9.10 cm

重量 : 250.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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