ハイハート ダウンコート キッズ ダウン 子供服 ベンチコート アウター ロング 防寒 長袖 秋冬 厚手 女の子 オレンジ 140【2024年最新】

商品情報

【商品名】

ハイハート ダウンコート キッズ ダウン 子供服 ベンチコート アウター ロング 防寒 長袖 秋冬 厚手 女の子 オレンジ 140



【商品説明】

・サイズ：110cm?150cm 110cm 着丈：54cm 胸囲：82cm 肩巾：34cm 袖丈：44cm 120cm 着丈：57cm 胸囲：88cm 肩巾：36cm 袖丈47cm 130cm 着丈：60cm 胸囲：92cm 肩巾：38cm 袖丈50cm 140cm 着丈：63cm 胸囲：96cm 肩巾：40cm 袖丈53cm 150cm 着丈：66cm 胸囲：100cm 肩巾：42cm 袖丈57cm

・メイン素材: ナイロン

・仕様：フード付き 取り外し可能、前中央ファスナー開き、正面大きいポケット

・本物のラクーンを使用して、暖かくて高級感溢れる子供用ダウンコート。通学、通園、普段着としてはもちろん、山



【サイズ】

高さ : 8.20 cm

横幅 : 31.00 cm

奥行 : 42.00 cm

重量 : 980.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。