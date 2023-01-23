『掛け布団/寝具 〔シングルサイズ〕 アイボリー 日本製 『羊毛入り 抗菌・防臭・防ダニ寝具シリーズ』【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 17時 23分に出品され04月16日 17時 23分に終了予定です。即決価格は7,672円に設定されています。現在948件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 掛け布団/寝具 【シングルサイズ】 アイボリー 日本製 『羊毛入り 抗菌・防臭・防ダニ寝具シリーズ』 【ジャンル・特徴】 シングル S 掛け布団 掛布団 寝具 国産 羊毛 ウール 抗菌 防臭 防ダニ 清潔 マットレス ベッドルーム 寝室 和室 洋室 子供部屋 来客 宿泊 プレゼント 贈り物 かけぶとん 掛けぶとん かけ布団 ふとん フトン しんぐ シング