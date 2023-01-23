『Hi-GOLD(ハイゴールド) シングルバンド バッティング手袋(両手用) YDB-400 レッド×シルバー S(21，22)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 05時 23分に出品され03月30日 05時 23分に終了予定です。即決価格は7,672円に設定されています。現在282件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Hi-GOLD(ハイゴールド) シングルバンド バッティング手袋(両手用) YDB-400 レッド×シルバー S(21，22)



【商品説明】

・カラー/ネイビー×シルバー

・サイズ/S(21，22)

・シングルバンドタイプ

・バッティング手袋(両手用)

・日本製

・素材/手の平:シープ革エンボス加工 手の甲:合皮・ポリエステル



【サイズ】

高さ : 2.60 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 26.00 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。