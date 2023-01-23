『HOPPE 5点セット (ネイビーストライプ)【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 02時 45分に出品され03月22日 02時 45分に終了予定です。即決価格は7,671円に設定されています。現在734件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
HOPPE 5点セット (ネイビーストライプ)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.30 cm
横幅 : 27.20 cm
奥行 : 34.20 cm
重量 : 430.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7671円
734 入札履歴
終了
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