『銀河英雄伝説 Die Neue These 第8巻《完全数量限定生産盤》 (初回限定) 【Blu-ray】【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 15時 13分に出品され03月16日 15時 13分に終了予定です。即決価格は7,669円に設定されています。現在476件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:Blu-ray

発売日:2022/08/24

販売元:松竹



説明:完全数量限定生産盤／本編101分



カテゴリ_映像ソフト_アニメ・ゲーム・特撮_国内TV版

キャラクター_銀河英雄伝説

登録日:2022/05/06