『オオサキメディカル ICグラス レンズ光学タイプ III用 1パック(50枚)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 18時 06分に出品され03月31日 18時 06分に終了予定です。即決価格は7,665円に設定されています。現在303件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】 オオサキメディカル ICグラス レンズ光学タイプ III用 1パック(50枚) 【ジャンル・特徴】 眼まわりの飛沫感染を防ぐアイウェアシリーズ。 [ 57037 ]
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落札価格7665円
303 入札履歴
終了
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