『３本セット販売：Ｂタイプブルーティーゴルフ BLUE TEE GOLF California ソフトエナメル素材ヘッドカバー (ネイビー)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 15時 27分に出品され03月21日 15時 27分に終了予定です。即決価格は7,664円に設定されています。現在661件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
*他店舗と併売のため、ご注文のタイミングによっては、売り切れの場合がございます。
【商品名】
【３本セット販売：Ｂタイプ】ブルーティーゴルフ BLUE TEE GOLF California 【ソフトエナメル素材】ヘッドカバー (ネイビー)
【商品説明】
・カラー：ネイビー
・３本セット販売：Ｂタイプ
・ＤＲ用：４６０ｃｃ対応 ｘ１本
・ＦＷ用：番手:3/4/5/X 対応 ｘ２本
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落札価格7664円
661 入札履歴
終了
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