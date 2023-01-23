『３本セット販売：Ｂタイプブルーティーゴルフ BLUE TEE GOLF California ソフトエナメル素材ヘッドカバー (ネイビー)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 15時 27分に出品され03月21日 15時 27分に終了予定です。即決価格は7,664円に設定されています。現在661件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

【３本セット販売：Ｂタイプ】ブルーティーゴルフ BLUE TEE GOLF California 【ソフトエナメル素材】ヘッドカバー (ネイビー)



【商品説明】

・カラー：ネイビー

・３本セット販売：Ｂタイプ

・ＤＲ用：４６０ｃｃ対応 ｘ１本

・ＦＷ用：番手:3/4/5/X 対応 ｘ２本