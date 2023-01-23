『山善 マルチフェンス支柱 高さ80cm 2本セット KMFS-80【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 21時 16分に出品され03月14日 21時 16分に終了予定です。即決価格は7,664円に設定されています。現在605件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
山善 マルチフェンス支柱 高さ80cm 2本セット KMFS-80
【商品説明】
・原産国:中国
・本体サイズ:幅7×奥行7×高さ80cm
・本体重量:4.1kg
・材質:支柱本体=金属(アルミニウム)、ネジ類=ステンレス、支柱キャップ=ポリエチレン
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 16.00 cm
奥行 : 82.00 cm
重量 : 4.30 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7664円
605 入札履歴
終了
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