『ゼット・エヌ・ワイ ビジネスリュック A4・13インチPC収納可 メンズ トンプソン 35402 ブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 00時 29分に出品され03月04日 00時 29分に終了予定です。即決価格は7,659円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ゼット・エヌ・ワイ ビジネスリュック A4・13インチPC収納可 メンズ トンプソン 35402 ブラック



【商品説明】

・PC収納可

・タテ42cmxヨコ31cmxマチ12cm

・ペンホルダー付き

・ポケットの数:7(外側2/内側5)

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ナイロン

・重量:580g



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 37.00 cm

奥行 : 46.00 cm

重量 : 620.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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A4・13インチPC収納可

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